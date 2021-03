Comissão Especial em Defesa da Indústria Naval é instalada na Alerj

Colegiado presidido por Célia Jordão discutirá a retomada de setor chave para o crescimento econômico

A Comissão Especial da Indústria Naval, dee de Petróleo e Gás da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro () foi instalada, nesta quinta-feira (18/03), através de reunião virtual, para as atividades da atual legislatura. A deputada Célia Jordão (Patriota) preside o colegiado, que terá o deputadoReis () como vice-presidente e o deputado Felipe Peixoto (PSD) como relator.

Identificar oportunidades para o aumento da competitividade da cadeia produtiva do setor naval, de petróleo e gás e apresentar propostas estratégicas para a geração de emprego e renda no setor são os principais objetivos da Comissão.

“Já vivemos tempos áureos com grupos empresariais brasileiros investindo na construção de novos estaleiros. Havia uma política de reserva de construção local de até 70%. Não podemos permitir que plataformas e navios sejam levados para fora do Brasil, deixando de gerar empregos e divisas no nosso Estado”, ressaltou a presidente Célia Jordão.

A deputada também destacou as mudanças registradas ao longo dos anos: “Com o surgimento de novas regras, os custos de construção e reparação naval ficaram exorbitantes e a regra de obrigatoriedade de construção local foi sendo contestada, gerando praticamente o fechamento da indústria naval brasileira. O momento que vivemos exige repensar o futuro, fomentar políticas públicas que aumentem a competitividade do Rio de Janeiro, novos estudos da parte fiscal e tributária, maior acompanhamento das demandas setoriais junto aos governos estadual e federal, desenvolvimento de programas de qualificação de mão de obra e melhoria da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro.”

A próxima reunião ordinária da comissão será na terça-feira, 23, às 14h. Os membros efetivos da Comissão são os deputados: Felipe Peixoto (PSD), Rosenverg Reis (MDB), Rubens Bomtempo (PSB) e Waldeck Carneiro (PT). Como suplente, o deputado Márcio Gualberto (PSL).