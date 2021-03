Dados da Covid-19 em Porto Real têm atualização diária ao Ministério Público

A transparência na divulgação dos dados da vacinação contra à Covid-19 é uma das prioridades da Prefeitura de Porto Real durante o atual período de pandemia. Através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município envia diariamente uma planilha com os dados dos pacientes vacinados para o Ministério Público (MP). O documento tem como base os grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), contendo: nome, CPF, local de vacinação, idade, cargo (em caso de profissionais da Saúde), a data da aplicação, o nome da fabricante e o lote da vacina utilizada.

De acordo com a Secretaria o envio da planilhas com os dados começou a ser realizado no dia 11 de fevereiro. “O envio desses dados ao MP permite o controle das ações definidas no PNI. É a forma de comprovarmos o nosso trabalho e garantir que não haja violação na fila de prioridades. Complementando esse trabalho, também fazemos a divulgação do novos grupos que serão contemplados com a vacinação”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Além da transparência ao MP, a Prefeitura também faz a divulgação dos dados gerais, que podem ser acompanhados pelos canais oficiais do governo, como Facebook e Instagram. O município também faz uso do site oficial para divulgar o Boletim Covid-19, trazendo a atualização sobre os pacientes diagnosticados com Covid-19, casos em analise, total de testes realizados e o número total de doses da vacinas aplicadas (1ª ou a 2ª dosagem).

Assim como nos casos dos pacientes acometidos com a Covid-19, a divulgação dos vacinados é feita de forma numeral. O objetivo segundo a SMS é manter a privacidade e garantir que não haja uma exposição dos pacientes. O site da Prefeitura Municipal de Porto Real pode ser acessado pelo link: www.portoreal.rj.gov.br/.