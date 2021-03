Policiais militares prendem suspeito com arma e drogas em Volta Redonda

Policiais militares do GAT e Serviço Reservado receberam uma informação dando conta que um suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas, estaria em um carro clonado (Renault Logan) com drogas e armas, na Travessa Veneza, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local em uma viatura e deparou com o veículo nas proximidades de uma academia, no bairro Retiro. Iniciou uma perseguição e o suspeito entrou numa contramão nas proximidades de um posto GNV.

Os agentes conseguiram abordar o suspeito com uma pistola Glock (com kit rajada) e numeração suprimida, um carreador 9mm, 49 munições intactas, um rádio transmissor (Motorola) e uma base de carregador de rádio transmissor.

O veículo clonado também foi apreendido. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.