Prefeitura de Volta Redonda abre contratação emergencial de médicos

Profissionais irão atuar nas UBSFs, inclusive no atendimento a casos suspeitos de Covid-19; admissão poderá ser imediata devido ao estado emergencial da pandemia

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu a contratação emergencial para médicos na rede pública. Os profissionais irão atuar na Atenção Primária à Saúde, dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), onde entre outras coisas vão atender e orientar casos suspeitos de Covid-19.

Volta Redonda conta com 46 Unidades de Saúde, sendo que 12 foram direcionadas para atender pacientes com suspeita do novo coronavírus. Nestes locais, o cidadão recebe orientações, além de poder fazer a coleta de material para testagem e diagnóstico da doença.

Devido ao estado emergencial da pandemia, a prefeitura poderá contratar os médicos de forma imediata após análise dos currículos, que deverão ser encaminhados para o e-mail: [email protected]

O salário bruto é de R$ 12 mil (mais gratificação por avaliação e títulos) com 40 horas semanais para médicos com residência na área. A secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza Rocha, destacou que a contratação foi aberta para reorganizar o atendimento médico nas Unidades de Saúde, garantindo que a população tenha acesso à atenção básica.

“A Atenção Básica possibilita que o morador tenha atendimento médico perto de casa. Desempenhando o acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, além de ofertar acolhimento e outros serviços de curativos, vacinas, medicamentos e visitas domiciliares”, disse a secretária.

Conceição ainda mencionou que a Atenção Básica é fundamental na prevenção e no tratamento de enfermidades, evitando que a população sobrecarregue os atendimentos de emergência nos hospitais. “Investir na Atenção Primária é primordial, pois é uma fonte de atendimento médico regular e continuo”, frisou a secretária.

Serviço

As novas unidades de atendimento para Covid-19 são: Eucaliptal, São Lucas, Belmonte, Água Limpa II, Roma II, Retiro I, Açude I, Vila Brasília e Vila Rica (Três Poços) que funcionam das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. E as unidades dos bairros Vila Rica (Tiradentes), Santa Cruz e Santo Agostinho, no horário estendido das 7h às 19h, também de segunda a sexta-feira.

Volta Redonda ainda conta com cinco polos referência, no bairro 249, São João, Vila Mury, Volta Grande e Siderlândia. O funcionamento dessas unidades é de 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19h, aos sábados e domingos; com exceção para a UBSF Siderlândia que fica aberta apenas nos dias de semana, das 7h às 19h.