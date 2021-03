Prefeitura de Volta Redonda incentiva adoção responsável de animais

Cães e gatos são resgatados em fiscalizações da Secretaria de Meio Ambiente, foram abandonados em vias públicas ou vivem em abrigos

Cães e gatos tendem a se tornar grandes companheiros, ajudando a superar problemas como o isolamento social. E neste momento de pandemia, a Prefeitura de Volta Redonda incentiva a adoção responsável de animais por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Os animais disponíveis para adoção chegam ao poder público oriundos de fiscalizações da Guarda Ambiental; de acumuladores, que mantêm em casa mais animais do que têm condições de cuidar ou em ambiente inadequado; além de cães e gatos abandonados em parques e vias públicas.

De acordo com a coordenadora de Proteção e Bem Estar Animal de Volta Redonda, Alexsandra Fernandes, a adoção de animais é um ato de extrema importância e responsabilidade. “Para adotar um animal, é necessário apresentar Documento de Identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de residência e ser maior de 18 anos. E, principalmente, ter a consciência de que seu animal precisa de cuidados, passeios, disciplina e afeto para que viva em boas condições de bem-estar”, informou Alexsandra.

Ela lembrou que, ainda hoje, uma superstição ultrapassada de que animais de pelagem preta trazem má sorte condena centenas de cães e gatos a passarem a vida inteira em abrigos. “Os animais de estimação são ótimos companheiros, reduzem o estresse e a depressão, independente da cor do pelo”, avisou Alexsandra.

Na lista de caninos com pelagem preta disponível para adoção pelo município, estão três filhotes de cerca de dois meses, dois machos e uma fêmea de porte pequeno; uma fêmea castrada de cerca de dois anos; duas fêmeas castradas de cerca de seis meses; além de três fêmeas com cerca de um ano e uma com cerca de dois anos com castração garantida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A pessoa que tiver interesse em adotar um dos animais citados na matéria terá a castração garantida. A orientação é procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo telefone (24) 3350-7026. Em razão da pandemia, os espaços de adoção foram suspensos para evitar aglomerações.