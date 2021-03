Volta Redonda recebe 6.040 doses de vacina contra Covid-19 e amplia vacinação para idosos de 78 anos

Aplicação da primeira dose será retomada a partir desta sexta-feira, dia 19, nas 46 UBSFs, de 09h às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 18, 6.040 doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19. Com a chegada do novo lote, entregue por um helicóptero do Governo Estadual do Rio de Janeiro, o município retoma a aplicação da primeira dose e amplia a vacinação para os idosos de 78 anos.

Volta Redonda está seguindo a ordem decrescente de idade, conforme determinação do Ministério da Saúde. Os idosos dessa faixa etária (78 anos) devem procurar a partir desta sexta-feira, dia 19, uma das 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h.

As unidades vão atender aos idosos que estão cadastrados no site da prefeitura ou na própria unidade de referência onde fazem acompanhamento. Além disso, qualquer pessoa de 78 anos, mesmo sem cadastro, pode ir a um dos locais portando um documento de identidade ou cartão do SUS para ser vacinado.

Aplicação da segunda dose

A secretaria informou que parte do novo lote será direcionada para aplicar a segunda dose da CoronaVac, que será aplicada normalmente para os já vacinados dentro do intervalo de 14 a 28 dias após terem recebido a primeira dose.

A aplicação da segunda dose, que estava restrita a quatro unidades de saúde até a chegada do novo lote, agora volta a ser direcionada às 46 UBSFs da cidade, seguindo o mesmo horário de atendimento.

A pessoa já vacinada deve procurar a mesma unidade na qual tomou a primeira dose, para assim receber a segunda aplicação.

Vacinação de acamados

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que os idosos acamados acima de 78 anos receberão a primeira dose da vacina nos próximos dias. Idosos acamados com 80 anos ou mais, que ainda não foram vacinados, também devem receber o atendimento em domicílio.

Além disso, os acamados dentro do prazo para receberem a segunda dose serão priorizados para completar o ciclo de imunização.