Caminhonete sai da pista e mata pedestre num ponto de ônibus em Itatiaia

O motorista de uma caminhonete perdeu o controle de seu veículo, atingiu o meio-fio e colidiu contra um ponto de ônibus no km 318, da Rodovia Presidente Dutra com a BR-485 (Estrada do Parque Nacional de Itatiaia), sentido São Paulo, em Itatiaia.

Um homem, de aproximadamente 70 anos, que estava no ponto de ônibus foi atingido e morreu no local. O acidente ocorrido nas estradas da Rodoviária de Itatiaia, pista marginal. A passarela também foi atingida pelo veículo.

Um policial civil esteve no local e após os trabalhos de perícia a corpo foi construída para o Instituto Médico Legal (IML), de Resende. Três ocupantes da caminhonete chamada feridos. Eles foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar.