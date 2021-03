Campanha Solidária de Descarte de Eletroeletrônicos acontece neste sábado em Resende

Neste sábado a população de Resende terá uma grande oportunidade de fazer o descarte correto de material eletroeletrônico. O Rotary Clube, em parceria com a Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende, promove a quarta edição do descarte solidário em sistema Drive thru, no Parque das Águas, ao lado da Beira-Rio, das 9h às 15h.