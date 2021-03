Pinheiral informa os dados de hoje (19/03). Na cidade são 1958 casos confirmados (1874 curas, 36 óbitos, 43 em isolamento domiciliar, 4 internados fora do município e 1 internado no município). Aguardam resultado 2 pessoas internadas no município e 1 em isolamento domiciliar. Até o momento, 3588 casos foram descartados.