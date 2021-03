Fundação Cultura Barra Mansa promove evento de apresentação neste sábado

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura Barra Mansa, informa que neste sábado (20), irá promover um evento de apresentação da dupla Destroiados no Parque Centenário, popularmente conhecido como Jardim das Preguiças. A peça é uma das vencedoras do edital Retomada Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECECRJ). O evento tem capacidade para 40 lugares e os interessados deverão agendar previamente no site http://bit.ly/bumbameumitobarramansa.

SERVIÇO:

Bumba meu Mito (apresentação seguida de roda de conversa)

Data: Sábado, 20/03

Horário: 11h

Local: Jardim das Preguiças, Parque Centenário, Centro

Capacidade: 40 lugares (com agendamento prévio em http://bit.ly/bumbameumitobarramansa)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre