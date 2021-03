Fundação Cultura Barra Mansa recebe representantes da Central Única das Favelas

Setor também visa realizar atividades na área da saúde e educação

No fim da tarde da última quinta-feira (18), a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) recebeu representantes da Secretaria Municipal de Saúde do município e da Central Única das Favelas (Cufa) de Volta Redonda. O objetivo da reunião foi encontrar locais para a instalação de uma sede em Barra Mansa e elaborar estratégias para a realização para a área da saúde e da educação.

Os representantes da Cufa são agentes culturais que atuam em projetos na região há muitos anos e agora buscam trazer seus serviços para o município. Segundo o presidente da Fundação, Marcelo Bravo, o órgão procurou a FCBM em busca de parcerias para ativar projetos locais e informou que algumas ações já estão em andamento.

Bravo afirma que foram apresentadas três propostas durante a conversa inicial com a Cufa. “Para a cultura, apresentaram a ativação dos projetos culturais na cidade, já para a área da educação, propuseram o fornecimento de chips de telefone que oferecem internet ilimitada para plataformas educacionais para os alunos da rede de ensino do município. Para a área da saúde, o Cufa Sangue Bom trará uma unidade móvel para realizar coleta de sangue nos bairros da cidade, esse já está em andamento e começará no mês que vem”.

Ao final da reunião ficou decidido o agendamento de uma reunião com representantes do Hemonúcleo para discutirem sobre o projeto. A princípio está planejada a realização de quatro ações, uma vez a cada 15 dias, para que quatro pontos na cidade sejam atendidos, começando pela região leste e depois as demais. Fotos: Divulgação