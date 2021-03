Prefeito de Porto Real toma posse como presidente da Junta de Serviço Militar

O Prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, tomou posse como presidente da Junta de Serviço Militar Municipal. Em ato simbólico realizado na manhã desta sexta, 19, no gabinete da Prefeitura Municipal de Porto Real, o prefeito fez o juramento à bandeira e assinou o Compromisso de Posse, que prevê o cumprimento dos deveres relativos ao serviço militar. A Posse foi dada pelo Delegado do Serviço Militar deste Posto de Mobilização e Recrutamento Militar, PRM, 1º Tenente, Robson Mello da Silva.

O ato está previsto na Legislação, onde o prefeito formaliza o seu compromisso em relação aos encargos do Serviço Militar, que consiste no exercício de atividades especificas desempenhadas pelas Forças Armadas (Exercito, Marinha e Aeronáutica) na Defesa Nacional.

A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos, prestando todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar. O alistamento deve ser realizado por todo jovem brasileiro, do sexo masculino, no período de 1º de janeiro até 30 junho do ano em que o cidadão completar dezoito anos. Em Porto Real a Junta Militar está localizada na Rua Hilário Ettore, anexo da Prefeitura, em sala ao lado do Procon.