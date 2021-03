Barra Mansa receberá placas de sinalização turística em pontos estratégicos

Municípios pertencentes à Instância de Governança Regional (IGR) CitVale – Vale do Café serão contemplados com o benefício



Na tarde desta segunda-feira (22), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, e a gerente municipal de Turismo, Bhella Santos, participaram de uma reunião com os técnicos do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) para conhecer e delimitar as áreas que receberão placas de sinalização turística.

O encontro, que aconteceu na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), também contou com a presença dos secretários municipais de Rio Claro, Volta Redonda, Pinheiral e de Barra do Piraí.

A ação visa atender os municípios que fazem parte da Instância de Governança Regional e constituem a região do Vale do Café, através de uma parceria entre a IGR, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Turisrio.

Durante a visita, os técnicos iniciaram o projeto na região, viajando pelas cidades inseridas na IGR, através de rodovias de acesso aos pontos de interesse, parando em locais onde serão projetadas as placas, realizando a marcação com GPS e planilhando a ocorrência.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, afirma que este trabalho vai ser muito importante para a região. “Esse projeto é de grande importância, pois vem agregar a todos. Nós estamos vivendo um momento econômico muito difícil, em um cenário de pandemia, onde a crise econômica está afetando a todos, a cada dia mais. Portanto, quanto mais preparados nós estivermos agora e deixarmos os nossos pontos turísticos sinalizados, melhores nós iremos retornar com o setor econômico e turístico para receber a volta dos turistas à nossa região”.

Segundo o engenheiro do Instituto Estadual de Engenharia, Silviano Araújo, os profissionais irão identificar e dar acesso aos locais onde começam o Vale do Café. “Também iremos definir onde inicia as principais cidades e seus notáveis atrativos, além de informar o que existe no local, em termos de sinalização vertical. Na Dutra já tem identificações que fizemos anos atrás, porém agora nós vamos delimitar essas áreas e os principais acessos fora da estrada e que fazem parte do conjunto”.

Segundo a gerente de Turismo e presidente da IGR Vale do Café CitVale, Bhella Santos, o projeto de sinalização da TurisRio e Setur em parceria com a IGR, onde reúnem os quinze municípios. “Convoquei os municípios e junto com os secretários das cidades fizemos um roteiro de atuação e começamos a realizar o trabalho com os técnicos. Para nós é muito importante que nossas vias de acesso estejam bem sinalizadas, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas vão dar mais importância ao turismo de proximidade”.

As cidades que serão contempladas são Barra Mansa, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paty dos Alferes, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Paraíba do Sul, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Vassouras e Volta Redonda. Outras onze regiões turísticas do Estado vão ser atendidas em breve. Fotos: Chico de Assis