CBF define data e local de seis jogos da Copa do Brasil

Cinco jogos restantes da Primeira Fase foram remarcados, enquanto duelo entre Corinthians e Retrô, pela Segunda Fase, foi agendado para a próxima sexta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A Diretoria de Competições da CBF anunciou, nesta segunda-feira (22), a definição de data, local e horário de seis jogos da Copa Intelbras do Brasil. Com a marcação das seis partidas, a competição terá sua Primeira Fase concluída nesta semana.

Dos cinco jogos que faltavam para encerrar a Primeira Fase da Copa Intelbras do Brasil, quatro serão realizadas no estado do Rio de Janeiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e no Giulite Coutinho, em Mesquita.