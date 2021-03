Palmeiras desiste de jogar pelo Paulistão, em Volta Redonda

Apenas o jogo do Corinthians está marcada para o Raulino de Oliveira

O Estádio da Cidadania vai sediar apenas um jogo do Campeonato Paulista nesta terça-feira, dia 23, e para garantir o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19, conforme necessário que seguir o protocolo “Jogo Seguro”, da Federação Carioca de Futebol . De acordo com o protocolo obrigatório ser feito a testagem em todos os atletas e comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes.

Além disso, à medida que as delegações devem chegar ao estádio no máximo 1h30min antes da partida e os vestiários serão separados por equipe e para isso serão utilizados dois vestiários do Estádio. O jogo será às 19 horas, entre Mirassol e Corinthians. Resultante à pandemia, a partida não terá presença de público.

O jogo entre o São Bento e Palmeiras, foi cancelado.