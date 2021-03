Polícia Militar prende suspeito com carro roubado em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira, um dos suspeitos que estava em um veículo HB-20, que havia sido roubado no bairro Retiro, em Volta Redonda. Os marginais fugiram e bateram com o veículo na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, próximo ao posto AP GAS, no bairro Aterrado, Volta Redonda. Policiais militares que estavam seguindo para o Fórum depararam com o veículo batido e os suspeitos fugindo a pé.

Os agentes acionaram os colegas do 28º Batalhão que conseguiram prender um dos assaltantes. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.