Resende recebe mais uma remessa de novas doses da vacina contra a covid-19

Resende continua avançando com a vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários. Na manhã desta segunda-feira, dia 22, o município recebeu uma nova remessa de vacinas com 6.070 doses.

Este novo lote de 6.070 estão incluídas 5.010 de primeira dose e 1.060 de segunda dose do imunizante Coronavac. As equipes da Prefeitura de Resende foram até Barra Mansa receberem essa remessa e seguiram com as doses até o local de armazenamento seguro de Resende para seguir com a imunização.