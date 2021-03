Barra Mansa divulga novos grupos para imunização contra a Covid-19

Nesta terça-feira, idosos de 74 anos receberam a primeira dose

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou nesta terça-feira (23) a ampliação dos grupos a serem vacinados contra a Covid-19. Com a chegada de 7.870 doses da vacina Coronavac nesta segunda-feira (22), o município começará a imunizar os funcionários dos hospitais e mais uma faixa etária dos professores de Educação Física.

Nesta terça-feira (23), o município deu continuidade à vacinação e aplicou a primeira dose em 917 idosos com 74 anos, em sistema drive-thru, e em profissionais de saúde com mais de 25 anos, no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, a meta é finalizar mais uma etapa de vacinação aos idosos, com segurança. “Hoje estamos vacinando idosos de 74 anos de uma forma organizada e uma fluidez tremenda. A nossa expectativa é essa semana encerrar com 71 anos e na segunda e terça ampliarmos para 70 anos”, revelou.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, explicou como serão as próximas etapas da vacinação. “Com a chegada desse quantitativo maior de vacinas, vamos ampliar o horizonte. Demos início também a vacinação dos profissionais de Educação Física e vamos começar a vacinar, todos os profissionais dos hospitais, tanto da Santa Casa como a Santa Maria sem exceção, e profissionais de saúde acima de 25 anos. Vamos basicamente fechar toda a equipe de saúde, de hospital, ambulatório, até de privados e assim também vai caminhando a vacinação por idade”, declarou.

Dona Creuza Maria, de 74 anos, é moradora do bairro Parque Independência e demonstrou felicidade ao receber a primeira dose da vacina. “Estou muito feliz de finalmente poder tomar a tão esperada vacina. Tudo foi muito organizado e fui muito bem tratada pelas enfermeiras e pelo prefeito que veio conversar comigo aqui no carro”.

Para receber a vacina, os idosos precisam apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. A vacinação será feita no sistema drive-thru e de acordo com o mês de nascimento.

Confira as datas das próximas vacinações

24/03 – 73 anos

25/03 – 72 anos

26/03 – Segunda dose para idosos de 82 a 83 e a primeira dose para mulheres de 71 anos

27/03 – Segunda dose de 80 a 81 e a primeira dose para homens de 71 anos.

Fotos: Felipe Vieira