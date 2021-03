Deputado Federal Delegado Antonio Furtado é homenageado no Comando de Policiamento Ambiental

Para auxiliar nas ações de combate aos crimes ambientais no Estado do Rio será destinado R$1 milhão em recursos pelo parlamentar

Combater o crime ambiental é uma tarefa árdua e constante no Rio de Janeiro. Para ajudar nesse trabalho, o deputado federal Delegado Antonio Furtado destinou R$1milhão em recursos para a compra de veículos e equipamentos para as equipes que atuam em diversos municípios. E como reconhecimento pela ajuda, recebeu, na tarde de ontem (22/03), homenagem prestada no Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), em São Gonçalo.

– Sei da importância do trabalho da Polícia Ambiental em cuidar dos animais e das reservas florestais. Quero sempre a máxima proteção e que busquemos ampliar esse trabalho. Não é só resgatar o animal que está capturado e sendo mantido de forma irregular, tem também o trabalho de reintroduzi-lo no habitat. Fico muito feliz em receber essa homenagem, porque sei que é um reconhecimento pelo meu trabalho pelas causas dos animais – agradeceu o deputado.

Para a destinação da verba, foi montado um portfólio descritivo dos projetos que necessitam recursos para serem implantados no Estado e apresentado ao deputado federal Delegado Antonio Furtado. A importância das ações e a necessidade em melhorar a condição de trabalho foi determinante para a liberação recurso.

– Além de recursos para equiparmos a Policia Ambiental, também é muito necessário termos um interlocutor junto as prefeituras. O deputado Delegado Antonio Furtado tem cumprido esse papel. Para que nosso trabalho seja prestado, cada vez melhor e com mais competência, esse o apoio é muito importante. Então, nada mais justo que essa homenagem que fizemos hoje. É nossa maneira de agradecer – declarou o comandante da Policia Militar José Ramos, representando o Secretário do Estado de Polícia Militar, Rogério Figueredo de Lacerda.

Com o objetivo de ampliar a atuação da Polícia Ambiental no Sul Fluminense, existe uma proposta para a criação de um Posto de Policiamento Ambiental na cidade de Volta Redonda, para facilitar o trabalho que já é realizado em Valença.

– Para os casos de crime Ambiental no Sul Fluminense, só temos o CPAm de Valença. Queremos aumentar a efetividade das ações com a implantação de um posto em Volta Redonda. Já conversei com o prefeito Neto, que se mostrou atento a necessidade e disposto a contribuir para termos um local para esse atendimento – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa