Fluminense supera Boavista por 2 a 0 em Bacaxá, Saquarema

O Fluminense foi até o estádio de Bacaxá, em Saquarema, e derrotou o Boavista por 2 a 0 nesta terça-feira (23), em jogo da 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com este resultado, o Tricolor alcançou a terceira vitória consecutiva e assumiu a terceira posição da classificação com 9 pontos conquistados.

Já o Verdão de Saquarema ficou na nona posição, com 5 pontos, após este revés.

Apesar de não ter gols, o primeiro tempo da partida foi movimentada, com oportunidades de lado a lado. E quem ficou mais perto de marcar foi a equipe da casa. Aos 35 minutos Vitor Feijão foi derrubado pelo lateral Danilo Barcelos dentro da área. Um minuto depois Jean cobrou, mas o goleiro Marcos Felipe fez grande defesa.

Gols no segundo tempo

Se no primeiro tempo o Fluminense não foi eficiente na frente. Na etapa final, o Tricolor conseguiu marcar o gol da vitória logo nos primeiros minutos. Aos 4, Yago Felipe aproveitou sobra de bola para chutar e vencer o goleiro Kléver. Este foi o quarto gol do meio-campista pelo time das Laranjeiras.

A partida continuou aberta até o fim, e o Fluminense conseguiu ampliar já nos últimos minutos. Aos 43 minutos John Kennedy recebeu de Kayky e bateu para vencer o goleiro adversário.