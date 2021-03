Ladrão usa carro para arrombar açougue no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Um ladrão usou um carro para arrombar o Açougue do Waldir, localizado na Rua Luiz Alves Pereira, no Aterrado, em Volta Redonda, na madrugada desta terça-feira. O fato ocorreu pouco antes da 1 horas.

O FOCO REGIONAL teve acesso aos vídeos, que ainda não foram liberados. Um deles mostra o ladrão atingindo a porta com a traseira de um Fiat Uno. Ele deixou o carro em outra rua nas proximidades e retornou à pé, passando pela porta arrombada.

O ladrão foi direto à gaveta do caixa, mas não havia dinheiro. Ele então pegou uma sacola, onde jogou diversos maços de cigarros, fugindo em seguida. (Foto: FOCO REGIONAL)