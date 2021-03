Mulher é agredida durante assalto em Barra Mansa

Uma mulher foi assaltada e agredida no final da tarde da segunda-feira, na Rua Iracema Pamplona Chiesse, nas proximidades do entroncamento com a Avenida Albo Chiesse, em Barra Mansa.

O roubo foi registrado por uma câmera de segurança onde uma mulher tentou impedir que o assaltante levasse a sua bolsa. Nas imagens das câmeras de segurança mostram o homem vestindo calça jeans e camiseta azul saindo de um Honda Civic.

Quando a vítima coloca o celular na bolsa foi atacada. A vítima reage e é derrubada com um pontapé pelo ladrão e o ladrão foge em seguida.