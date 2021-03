Prefeitura de Volta Redonda recebe dez leitos de UTI permanentes para abrigar dois jogos do Paulistão

Estádio vai receber somente dois jogos do campeonato, em contrapartida Federação Paulista de Futebol vai doar equipamentos para montagem de novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19 em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), confirma a realização de dois jogos do Campeonato Paulista de Futebol no Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania). As partidas são entre Corinthians e Mirassol nesta terça-feira, dia 23, às 21h, e o jogo do Palmeiras e São Bento, que será realizado nesta quarta-feira, dia 24, no mesmo local, às 21h30. Os jogos são do Campeonato Paulista de Futebol.

Em contrapartida por receber esses dois jogos, a Federação Paulista de Futebol vai doar equipamentos necessários para montagem de dez leitos de UTI (dez respiradores e dez monitores) para tratamento de pacientes com a Covid-19 em Volta Redonda.

Protocolos de Segurança

A Prefeitura de Volta Redonda esclarece que, para a realização das partidas, todo o Estádio da Cidadania foi sanitizado antes do jogo e será também depois da partida. Além disso, os jogos seguem o protocolo “Jogo Seguro” da Federação Carioca de Futebol. De acordo com o protocolo, será feita a testagem em todos os atletas e comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes.

Além disso, as delegações devem chegar ao estádio no máximo 1h30min antes das partidas e os vestiários serão separados por equipe e para isso serão utilizados os quatro vestiários do Estádio.

A Prefeitura de Volta Redonda informa ainda que estão canceladas todas as partidas da Copa do Brasil previamente marcadas para a cidade, com exceção dos jogos do Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço.

O motivo do cancelamento das partidas é a necessidade de reduzir a circulação de pessoas na cidade de Volta Redonda durante o período de pandemia.