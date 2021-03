Resende vence o Volta Redonda: 1 x 0

O Resende superou o Volta Redonda por 1 a 0, em partida disputada no estádio do Trabalhador. O gol da vitória foi marcado por João Felipe. Mesmo com o revés, o Voltaço continua na ponta da classificação com 10 pontos. Já o Gigante do Vale ficou na quarta posição com sete pontos.

O Volta Redonda perdeu para o Resende por 1 a 0, em partida disputada no estádio do Trabalhador. O gol da vitória foi marcado por João Felipe. Mesmo com o revés, o Voltaço continua na ponta da classificação com 10 pontos. Já o Gigante do Vale ficou na quarta posição com sete pontos.

Resende 1×0 Volta Redonda

(23/03/21 – Estádio do Trabalhador- 15h30)

Volta Redonda: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr (Wallisson) Luciano Naninho (Kaio Felipe); MV (Caio Vitor), Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.

Gol: João Felipe (RES)

Cartão amarelo: Heitor, Oliveira e Gabriel Pereira