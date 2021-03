Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil completa 75 anos

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região completa nesta quarta-feira, dia 24 de março, 75 anos de fundação. Segundo o presidente Sebastião Paulo de Assis, a entidade tem uma história importante de lutas, de conquistas e, acima de tudo, de solidariedade com os trabalhadores, por isso é importante lembrar a data.

– Nosso sindicato construiu uma trajetória memorável, que teve início com os fundadores em 1946. Estamos presentes junto da categoria, dos movimentos sindicais, sociais e populares. Seguimos firmes até hoje na luta para manter todos os direitos conquistados e promover justiça social – frisa.

Sebastião Paulo comenta que o momento é de dificuldades, mas mesmo assim os trabalhadores precisam continuar acreditando na luta, na organização e na união para superar e vencer, principalmente, nas campanhas salariais.

– Diante dessa grave crise causada pela pandemia, que agravou as crises política e econômica, nosso sindicato solidariza-se com todas as famílias enlutadas. Estamos vivendo tempos difíceis, com perdas de vidas, de direitos e empregos, mas acreditamos que juntos iremos resistir e seremos mais fortes – conclui.