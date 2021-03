Pinheiral registrou hoje (24/03) o trigésimo nono óbito pela COVID-19. O novo óbito é de uma mulher de 78 anos que estava internada fora do município.

Na cidade são 1999 casos confirmados (1895 curas, 39 óbitos, 59 em isolamento domiciliar, 5 internados fora do município e 1 internado no município). Seguem aguardando resultado 3 pessoas (2 internados fora do município e 1 internado no município). Até agora 3673 casos foram descartados.