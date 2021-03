Globo suspende gravações devido ao agravamento da pandemia

Por conta do agravamento da pandemia em todo o país, a Globo decidiu, mais uma vez, interromper a gravação de suas novelas e séries. No comunicado feito à imprensa, a emissora informou que a decisão já está valendo e que as atividades devem voltar no dia 4 de abril, quando se encerram as medidas restritivas estabelecidas pelas prefeituras do Rio e de São Paulo.

COMUNICADO DA GLOBO

“Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje , dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas.

Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo.

As novas medidas não impactam na programação da TV Globo”.

Foto: TV Globo