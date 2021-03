Homem e menor são mortos em confronto com a polícia em Barra Mansa

Um homem de 29 anos, identificado como Marcelo de Carvalho dos Santos e um menor de 17 anos, não identificado, morreram em confronto com policiais militares, na manhã desta quarta-feira, em Barra Mansa.

Os policiais tomaram conhecimento que os suspeitos estavam na Rua Manoel Francisco de Oliveira, no bairro Vila Independência. Quando chegaram ao local e se identificaram com policiais, foram atacados a tiros e revidaram. Quando a troca de tiros cessou, foram encontrados dois mortos. De acordo com os policiais, eles seriam suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida na cidade na última segunda-feira, dia 22.

Outros dois menores, de 14 e 16 anos, foram levado para a delegacia de Barra Mansa. Duas armas e certa quantidade de drogas também foram apreendidas. Foto arquivo: Foco Regional