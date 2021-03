Idosos de 73 anos são vacinados contra Covid-19 em Barra Mansa

Imunização seguirá durante a semana com pessoas de 72 e 71 anos

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, procedeu na manhã desta quarta-feira (24) mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru no Parque da Cidade. Foram imunizados 872 idosos de 73 anos.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, acompanhou a vacinação e lembrou aos munícipes a importância de estar atento aos dias da vacina. “A organização da ação é fruto de um bom trabalho da equipe de saúde, mas além de tudo, depende da colaboração dos cidadãos de estarem de acordo com o calendário de vacinação, respeitando seus devidos dias e horários.”

Dona Dircineide Faria da Silva, 73 anos, estava muito contente por ser vacinada. “Eu já estava na torcida pela saída da vacina e poder vir aqui, ser bem atendida, com toda essa organização, é uma satisfação enorme.”

Durante a semana serão realizadas mais ações de imunização no Parque da Cidade. Nesta quinta-feira, 25, os contemplados com a primeira dose serão os idosos de 72 anos. Na sexta-feira, serão imunizadas mulheres de 71 anos (primeira dose) e idosos de ambos os sexos de 82 e 83 anos (segunda dose). Já no sábado a vacinação será para homens de 71 anos (primeira dose) e idosos de 80 e 81 anos (segunda dose).

A aplicação permanecerá sendo feita de forma separada, em dois grupos: nascidos nos meses de janeiro a junho deverão comparecer na vacinação das 8h às 12h e de julho a dezembro, das 12h às 16h. Fotos: Paulo Dimas