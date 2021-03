MPRJ expede Recomendação para que Três Rios adote medidas previstas na bandeira roxa na escala de risco de contaminação pela Covid-19

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Três Rios, expediu, na terça-feira (23/03), Recomendação ao município de Três Rio para que, enquanto persistir a atual situação epidemiológica apresentada na epidemia de Covid-19, sejam adotadas todas as medidas compatíveis com a bandeira roxa, como previstas no Decreto Municipal nº 6.497, de 5 de março de 2021. Também devem ser observadas outras medidas que se mostrarem necessárias para evitar o colapso no sistema de saúde local e regional, revendo a eficácia das ações já adotadas com o escopo de avaliar, de imediato, a viabilidade de seu incremento ou intensificação. O citado decreto municipal impôs normas mais restritivas ao funcionamento do comércio e à circulação de pessoas na cidade, determinando o uso de máscaras e vetando aglomerações.

Aponta o MPRJ que o último Boletim Epidemiológico de Três Rios, publicado no dia 22/03/2021, indica que, nas últimas 24 horas, dos 26 leitos clínicos no município: 11, dos 14 existentes na Boa União estavam ocupados, representado uma taxa de ocupação de 78,5%; que dos dois leitos clínicos do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, ambos encontravam-se ocupados, o que representa 100% da taxa de ocupação; que na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) havia 11 pacientes internados; que dos 10 leitos de UTI do SUS, destinados a pacientes com Covid-19 no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, todos encontravam-se ocupados, ou seja, com 100% de ocupação; e que os demais pacientes internados encontravam-se no pronto-socorro, em leitos particulares e em outros municípios.

A Recomendação foi então expedida considerando que esta taxa de ocupação média de 100% de leitos de UTI já perdura há mais de um mês, de acordo com informações prestadas pelo próprio Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, e que a fila de espera por leitos de UTI Covid-19 na Região Centro-Sul, hoje, perfaz um total de 29 pacientes. Foi fixado prazo de 48 horas para resposta, solicitando que, em tal prazo, sejam comprovadas ao MPRJ as medidas adotadas e sua pertinência, considerando o atual momento epidemiológico vivenciado, no município e na região.