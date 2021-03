Porto Real abre inscrições pra Projeto de Ballet Clássico

A secretária Valéria Sá mostrou-se entusiasmada com o início de mais um Projeto Social da SMASDHH. “Este é mais um dos nossos Projetos que visam beneficiar nossos munícipes, queremos propiciar excelentes momentos para nossas crianças, jovens e adolescentes. A professora Fernanda Chaves é muito conceituada no Ballet e com sua grande experiência fará certamente um grande trabalho neste Projeto” – afirmou; comentando que a Secretaria ainda oferece atividades nos Projetos: com aulas de Violão, Banda Musical, Vem Dançar Comigo, Artes Cênicas e Panificação.

“Queremos envolver as famílias em atividades que realmente sejam transformadoras representando uma melhor qualidade de vida para todos” – concluiu a Secretária. Para fazer a inscrição as pessoas podem procurar a SMASDHH entre 8 e 17 horas de segunda a sexta, na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro, levando 2 fotos 3X4, certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula escolar e de residência. Os menores de 18 anos também devem levar cópia dos documentos dos pais. Foto: Fabiano Sabino