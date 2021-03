Prefeitura de Barra Mansa dá continuidade as estratégias contra dengue

Carro fumacê atenderá mais de vinte bairros nos próximos dias

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, segue com o serviço de fumacê para evitar a proliferação de larvas do mosquito da dengue e eliminar os que já estão contaminados. Nesta quarta-feira (24), os bairros contemplados na parte da manhã foram Vila Independência e Grotão da Vila, já no período da noite serão Roselândia I e II, Nova Esperança e Jardim Primavera.

Ainda nesta semana, no período da manhã desta quinta-feira, 15, o trabalho continua e o bairro Santa Lúcia receberá o serviço. Já à noite os bairros Monte Cristo e São Luiz serão agraciados. Na manhã de sexta-feira, 26, é a vez dos bairros São Pedro, Jardim Marilú e Intanha. À noite, o serviço será realizado no Centro. Já no sábado, 27, será no bairro Ano Bom.

Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Marcos, o setor tem encontrado diversas situações como calhas entupidas, caixas de água destampadas, problemas em quintais e piscinas abandonadas em casas do município. “Isso ainda tem acontecido. Esperávamos que com a pandemia e o isolamento social, a população conseguiria reservar pelo menos dez minutos do seu tempo para vistoriar sua residência”, revelou.

Antônio ainda ressalta que o serviço de fumacê é apenas uma ajuda extra. “Isso não substitui a necessidade dos moradores de fazerem a sua parte. A responsabilidade de verificar o interior das residências pertence a eles. Tudo isso é importante para nós evitarmos que os casos de dengue venham sobrecarregar mais ainda os postos de saúde e hospitais, que já sofrem bastante com a pandemia”.

A programação para a semana do dia 29 ao dia 1° prevê que os seguintes bairros, da região leste, receberão a medida sanitária: Mangueira, São Sebastião, Nove de Abril, Metalúrgico, Assunção, Jardim Guanabara, Boa Vista I, II e III, Jardim Redentor, Vila Elmira, São Judas, Recanto do Sol e Cajueiro.