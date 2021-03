Rodrigo Drable se reúne com prefeitos de Volta Redonda e Pinheiral para definir medidas do feriado estadual de dez dias

Municípios irão alinhar os decretos em uma reunião na tarde desta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (24), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se reuniu com os prefeitos de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e de Pinheiral, Ednardo Barbosa Oliveira, para alinhar em conjunto medidas a serem tomadas durante o feriado de dez dias, entre os dias 26 de março e 04 de abril, determinado pelo Governo do Estado como medida de combate à pandemia causada pela Covid-19. Ao fim do encontro, ficou definido que cada município irá produzir o seu decreto, que será alinhado em uma reunião na tarde desta quarta-feira.

O encontro, realizado na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, dos secretários municipais de Saúde, Sérgio Gomes, de Educação, Marcus Barros, do presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, e de representantes dos governos de Pinheiral e Volta Redonda e entidades de classe.

Os três municípios respondem à mesma promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Dentro das medidas a serem determinadas, poderão haver decisões divergentes de um município para o outro, de acordo com as particularidades de cada um. O prefeito Rodrigo Drable fará o anúncio das ações que serão implementadas em live, às 19h, em suas redes sociais.

O chefe do Executivo fez um balanço positivo sobre o encontro e lembrou a importância do comprometimento da população. “A reunião alcançou seu objetivo à medida que cada um teve oportunidade de expor seus pensamentos e opiniões. Conseguimos equacionar alguns interesses, o primeiro deles a preservação da vida, o segundo, o funcionamento de empresas de maneira capaz de manter os empregos. Mas ainda teremos alguns desafios pela frente, principalmente sobre a postura e a condução de cada indivíduo da sociedade, fazendo aquilo que está determinado”.

Durante o encontro, Drable também pontuou avanços importantes no combate à doença. “O exercício que podíamos fazer sobre o aumento de leito nós fizemos, as otimizações possíveis nós estamos fazendo, como uma área nova ao lado da Upa para poder segregar um segundo problema, que agora é a dengue. A vacinação está seguindo gradativamente. Estamos fazendo a nossa parte”.

De acordo com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, é fundamental essa troca de experiências para avançar no combate à pandemia. “Foi muito importante saber o que os prefeitos pensam a respeito dos próximos dias. Da mesma forma, apresentar nossos quadros epidemiológicos e as características diferentes de cada município. Com isso, vamos buscar alinhar ações e buscar o melhor para salvar vidas”.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa Oliveira, destacou os cenários semelhantes causados pela doença. “Pinheiral é um município menor, mas os problemas se igualam aos de Barra Mansa. Nós tivemos um avanço bem significativo na vacinação e intensificamos a fiscalização em bares durante a noite. Eu tenho uma expectativa de que a sociedade se envolva mais, porque o poder público sozinho não consegue”.

“Superferiado”

A medida, definida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, institui como feriados os dias 26 e 31 de março e 1º de abril. O feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, passa para 29 de março. Já o feriado de São Jorge, em 23 de abril, fica antecipado para 30 de março.

O superferiado não se aplica a unidades de saúde, segurança pública, assistência social e serviço funerário, além de outras definidas como essenciais, incluindo igrejas, e atividades que se desenrolam de forma exclusivamente remota.

Os municípios têm autonomia para decretar medidas restritivas de acordo com cada cidade. Em caso de conflito de normas estaduais e municipais, prevalece a mais restritiva. Fotos: Felipe Vieira