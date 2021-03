Troca de tiros deixa um ferido no bairro Paraíso

Um adolescente, de 16 anos, ficou ferido ao ser atingido nas nádegas durante uma troca de tiros na noite de terça-feira, com policiais militares na Rua Izalino Gomes, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Segundo policiais militares a vítima foi levada para com ferimentos para ser atendida na Santa Casa de Misericórdia, da cidade. Os policiais militares apreenderam com o adolescente um revólver calibre 38 com a numeração raspada e uma munição deflagrada, além de quatro intactas.

Foram apreendidos também 20 pinos de cocaína e outras drogas, além de um rádio de comunicação. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local, onde dava conta que o chefe do tráfico teria ordenado a “tacar bala na policia”.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.