Deputados Delegado Antonio Furtado e Emanuel Pinheiro defendem colocar agentes de segurança como grupo prioritário na vacinação do Covid-19

Projeto de Lei proposto pelos parlamentares foi protocolado na Câmara Federal

Com a pandemia e o aumento no número de casos em todo o Brasil, os profissionais de segurança pública ficaram ainda mais expostos e com a vida em risco. Depois de analisar o número de mortes provocados pelo novo coronavírus entre os policiais, os deputados federais Delegado Antonio Furtado (PSL-RJ) e Emanuel Pinheiro (PTB-MT) protocolaram o Projeto de Lei 915/2021 que indica a colocação dos agentes de segurança como grupo prioritário para receber a vacinação contra a Covid-19.

– Os profissionais de segurança atuam nas ruas e em contato direto com a população. Estão na “linha de frente” com grande risco de serem contaminados e também de transmitirem a doença. Não temos outra alternativa que não seja a vacina para proteger esses profissionais que sempre se arriscaram pela vida de toda a população – defendeu o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

O número de policiais mortos pelo Coronavírus é quase o dobro do total de profissionais mortos em confrontos. Os dados são confirmados em praticamente todos os batalhões do país. Em São Paulo, por exemplo, em 2020, 22 agentes foram vítimas de assassinatos, enquanto a covid-19 matou 43.

– São quase 700 mil homens e mulheres de todos os cantos do país arriscando suas vidas de inúmeras formas para cuidar de nossas famílias e agora, ajudando também no combate à proliferação do vírus. Sei que são muitos os grupos que precisam e merecem receber a vacina o quanto antes, e garanto que esse projeto é de interesse não só das categorias em questão, e sim de todos que contam todos os dias com as forças de segurança – afirmou o deputado federal Emanuel Pinheiro.

Ao serem incluídos no grupo prioritários policiais civis, militares, guardas municipais, bombeiros, policiais federais, rodoviários federais e demais agentes de segurança, deverão comprovar o efetivo exercício do cargo ou função, para que tenham direito à prioridade na vacinação.

– Entendemos que quem protege merece ser protegido, isso é fato. Sabemos que são muitos os grupos que também devem receber a vacina o quanto antes. Por isso a exigência de provar que está em atividade. A ideia é imunizar quem está nas ruas desempenhando o trabalho de segurança da população e não quem apenas possui título e não esteja exercendo a função – acrescentou o deputado Delegado Antonio Furtado.