Barra Mansa vacina idosos de 72 anos e profissionais da Educação Física acima de 30 anos

Imunização aconteceu em sistema drive-thru no Parque da Cidade

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, deu continuidade à imunização contra a Covid-19 nesta quinta-feira (25), desta vez, vacinando 924 idosos de 72 anos e 123 profissionais da educação física acima de 30 anos. A ação aconteceu no Parque da Cidade, no Centro, em sistema drive-thru e foi organizada em três grupos: de 8h às 12h, nascidos de janeiro a junho, e de 12h às 16h, idosos nascidos de julho a dezembro. Já os profissionais da educação física foram imunizados das 15h às 17h.

A coordenadora de Imunização de Barra Mansa, Marlene Fialho, falou sobre a organização da ação que vem acontecendo há vários dias. “Amanhã (26), serão vacinadas apenas mulheres de 71 anos e terá a segunda dose dos idosos de 82 e 83, enquanto no sábado (27), serão vacinados os homens de 71 anos, além da segunda dose dos idosos de 80 e 81 anos. O objetivo é que todos os idosos acima de 60 anos estejam imunizados o quanto antes para que possamos ampliar para outros grupos e, assim, vacinar toda a população”.

Elidiane Oliveira, 37 anos,é profissional de Educação Física do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado) e se mostrou extremamente feliz e aliviada ao ser vacinada. “É importante a vacinação da nossa categoria porque já foi comprovado que a atividade física é fundamental no combate à Covid-19. Esses profissionais vacinados são mais um aliado na prevenção do vírus.”

A vacinação segue sendo ampliada e é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal. Fotos: Felipe Vieira