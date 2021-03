Carreta tomba na BR 393 em Barra do Piraí

Uma carreta carregada com contêineres tombou na manhã desta quinta-feira, no km 274, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), sentido Vassouras, em Barra Piraí. O tombamento ocorreu no local conhecido como “Curva do Aterrado”, onde muitos acidentes são registrados.

O trânsito está fluindo normalmente nas duas faixas no sentido Volta Redonda. No sentido Barra do Piraí o trânsito sofre retenção. Houve vazamento de óleo diesel na pista. O motorista, de 34 anos, sofreu ferimentos leves e escoriações. Ele foi atendido pelo resgate da Kinfra e passa bem.