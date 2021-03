Comércio de Barra Mansa e Volta Redonda com novo horário durante feriado prolongado

Os prefeitos Antônio Francisco Neto (Volta Redonda) e Rodrigo Drable (Barra Mansa) se reuniram na manhã de quarta-feira e definiram os novos horários de funcionamento do comércio durante o período de antecipação de feriados, que vai de sexta-feira, dia 26, até o dia 4 de abril, com o objetivo de conter o aumento do coronavírus, conforme definição do governo estadual.

Nas duas cidades, o comércio vai funcionar das 10 às 19 horas. Segundo Neto, os shoppings da cidade deverão funcionar em horário de 12 às 20 horas, com exceção dos cinemas, que não poderão funcionar. Todos os campos de futebol e quadras permanecerão fechados e o Parque Aquático e o Zoológico Municipal também não irão funcionar durante o recesso de 10 dias. Ficou determinado também o fechamento de escolas e creches na rede pública e privada.

Neto usou as redes sociais para falar sobre o decreto

Amigos e amigas, estamos todos enfrentando dias difíceis. Por isso mesmo, todos nós precisamos estar juntos para vencer essa pandemia.

Conseguimos abrir dez leitos de UTI no Hospital do Retiro, além de mais 14 retomados de clínica médica. Vamos receber equipamentos para montar mais 10 leitos de UTI.

Também vamos conseguir chegar na sexta-feira vacinando pessoas de 70 anos e na semana que vem, se Deus quiser, vamos poder avançar mais.

Aumentamos o valor da multa para quem descumpre as regras: agora é R$ 6 mil e o estabelecimento fica 15 dias fechado. Se fizer de novo, 30 dias mais R$ 6mil de multa.

A patrulha pela vida estará ainda mais forte nas ruas, orientando e distribuindo máscara para quem estiver sem.

Vamos aumentar muito a fiscalização e punir quem anda errado.

Vamos aderir ao feriado prolongado e vamos ter um novo decreto, com algumas novas regras. Até amanhã, vamos anunciar tudo.

Nada, no entanto, vai adiantar se cada um não fizer sua parte.

Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.