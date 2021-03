Porto Real faz 1º dia de vacinação em idosos com 70/74 anos

No primeiro dia de vacinação contra à Covid-19 em unidades de saúde, foi realizado nesta quinta, 25, pela a Prefeitura de Porto Real em Pessoas Idosas com idade de 74, 73 e 72 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação acontece de forma decrescente, onde na parte da manhã foram vacinados os idosos com 74 e 73 anos, e na parte da tarde o atendimento recebeu os idosos de 72 anos.

A campanha terá continuidade na sexta, 26, sendo concentrada em cinco polos diferentes: Central de Vacinas (ao lado do Hospital Geral Municipal) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros Jardim Real, Bulhões, Freitas Soares e São José. Em relação aos horários, das 8h às 11h30 a vacinação será em idosos com 71 anos, já das 13h às 16h, os idosos com 70 anos serão o público alvo.

A SMS ainda explica que no ato da vacinação é preciso ter em mãos: RG e CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: Regiane Real.