Secretaria de Fazenda de VR terá plantão para contribuinte pagar IPTU com desconto

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) informa que terá um plantão especial durante o feriadão para que os contribuintes, que precisarem, possam retirar a segunda via do IPTU 2021 (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O imposto vence na próxima quarta-feira, dia 31, para pagamento da cota única com 10 % de desconto. O atendimento exclusivo para esta finalidade ocorrerá no Posto de Atendimento no subsolo da prefeitura (antigo Banco Itaú) nesta sexta-feira, dia 26, e de segunda a quarta-feira, dias 29, 30 e 31 de março, das 12 às 17 horas.

A retirada da segunda via do carnê do IPTU também pode ser feita pelo site da prefeitura, através do acesso rápido IPTU e Taxas na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br). O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e nas casas lotéricas, que funcionarão normalmente durante os dias de feriado estadual de 10 dias.

A Secretaria de Fazenda lembra ainda que a primeira cota, para quem optar pelo parcelamento em até seis vezes, tem vencimento também na quarta-feira, dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.