Secretaria de Saúde emite comunicado sobre vacinação contra a Covid-19

COMUNICADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda informa que detectou um aumento anormal de procura para a vacinação contra a Covid-19 na data de hoje, dia 25. A previsão de vacinação era de aplicarmos 3.200 doses em pessoas entre 71 e 72 anos e 222 segundas doses, e tínhamos estoque inicial na rede de 3.923 doses na Secretaria de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No entanto, as Unidades informaram que os estoques para o dia todo zeraram em toda a rede pública até às 12h. Com isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) foram orientadas a:

a) Remanejar eventuais doses remanescentes para atender as pessoas que estavam presentes;

b) Elaborar relação com nome e telefone, ou outro meio de contato, dos que comparecerem hoje ou amanhã para contato no momento da chegada de novas doses e prioridade para vacinar;

c) Contactar pessoalmente por telefone ou e-mail aos já cadastrados para a vacinação desses grupos etários.

Aplicação de segundas doses

Cabe ressaltar que as segundas doses previstas para hoje, dia 25, e amanhã, dia 26 de março, foram aprazadas com 21 dias de intervalo. Uma vez que o intervalo preconizado é entre 14 e 28 dias, não haverá prejuízo do adiamento da segunda dose, pois será feito dentro do limite de prazo da imunização.