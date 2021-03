Técnico de enfermagem simula injetar vacina em idoso, em Barra Mansa

Vídeo mostra a seringa vazia no momento em que é injetada no idoso

Um técnico de enfermagem foi flagrado simulando estar vacinando um idoso durante o Drive Thru, no Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o enfermeiro com uma seringa fazia “aplicando” no braço do idoso, morador do bairro Getúlio Vargas.

Ao tomar conhecimento do vídeo, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable se revoltou e disse que o profissional será punido. O prefeito foi até a casa do idoso e a vacina foi aplicada por uma gerente de imunização.

PREFEITO SE REVOLTA COM A ATITUDE DO PROFISSIONAL

“Não aceitaremos condutas erradas. A equipe é grande, é composta por pessoas maravilhosas, mas também tem gente que erra. Ou até gente que pode ter condutas criminosas. O cuidado com a vacinação tem sido imenso. Faço questão de acompanhar, mas não consigo estar presente em todas e nem o tempo todo. Se alguém deixar dúvidas sobre a conduta nessa vacinação, responderá por isso. Não estamos brincando e não aceitaremos, em hipótese nenhuma, que um Indivíduo coloque toda a equipe em Dúvida, e nem a vida de alguém em risco”, disse em tom e revolta.