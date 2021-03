Ubirajara Vaz reeleito para novo mandato de quatro anos

Assembleia ocorreu no salão principal da sede da Associação dos Aposentados

O engenheiro Ubirajara de Oliveira Vaz foi reeleito presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, em assembleia, na manhã de hoje, realizada no salão principal da sede da entidade, na Rua 35, Vila Santa Cecília. Como concorreu com chapa única, a eleição foi decidida por aclamação e não precisou ser realizada em dois dias, como no ano passado.

Ao agradecer a confiança dos presentes, o presidente da AAP-VR, que está completando 27 anos à frente da entidade, disse que a participação dos associados, o dedicado trabalho de sua diretoria e dos colaboradores foram o mais importante para o crescimento da Associação.

“Ninguém faz nada sozinho. Quando me perguntam o segredo para o estupendo crescimento da nossa Associação, sempre falo que se deve à participação dos nossos associados e ao trabalho da diretoria. Não fazemos nada, uma obra, sequer, sem autorização da assembleia de associados e, no fundo, são eles que dirigem a nossa entidade”, afirmou Ubirajara.

Neste mês, a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Aposentados aprovou as contas de Ubirajara Vaz, relativas ao ano passado, que apresentaram superávit de quase R$ 1 milhão.

As principais mudanças na diretoria executiva da AAP-VR se deram na vice-presidência, com José Lúcio da Silva (J. Lúcio), no lugar de Clara Sabença, que foi para a diretoria de Secretaria Geral; Cezar Macedo Gonçalves, como diretor Jurídico; Helenice Pereira Melo de Almeida, como diretora de Saúde; Sebastião Pinheiro Bastos, como diretor de Patrimônio e Obras; Geraldo Antonio Martins Vida, como diretor tesoureiro; Manoel Messias dos Santos, como diretor de Assistência Social e João Batista dos Santos, como diretor de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Rômulo de Carvalho permanece como diretor Previdenciário, Sérgio Luiz Pereira dos Santos, como diretor de Comunicação e Marketing, e Artur Gomes de Lima, como diretor de Cultura, Esporte e Turismo.