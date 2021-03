O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado na tarde da quinta-feira, boiando no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver do rio que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, em Volta Redonda.