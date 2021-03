Saae-BM mantém diversos serviços durante o feriadão

Setores operacionais e de manutenção não terão alterações neste período; área administrativa atuará em escala de plantão

O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) informou nesta quinta-feira (25) que manterá a realização de uma série de iniciativas, mesmo diante do feriado de 10 dias, entre 26 de março e 04 de abril, decretado pelo Governo do Estado. A medida visa à manutenção de serviços como o abastecimento de água, o tratamento de esgoto e a coleta de lixo.

De acordo com o diretor executivo da autarquia, Adilson Rezende, os setores operacionais e de manutenção não sofrerão alterações neste período. Já os setores administrativos atuarão em regime de plantão.

– Os serviços ofertados pelo Saae-BM são considerados essenciais e não podem ser interrompidos. Efetivamente, o feriado só vai impactar sobre o atendimento ao público realizado nos escritórios instalados no Rodoviária Shopping, no Centro; na Região Leste e no bairro Vista Alegre. Os serviços de call center, ouvidoria e atendimento pelo WhatsApp serão mantidos – esclareceu Adilson.

Também não sofrerão alterações os serviços de coleta de resíduos sólidos e volumosos, de varrição e capina. A programação do Saae inclui ainda a limpeza de praças, que neste período estarão fechadas, e outras áreas públicas, se houver necessidade.

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – O cidadão que tiver problemas com o abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência pode entrar em contato com a autarquia, através do call center, pelos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24)99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria no telefone (24) 30289944.

O Saae-BM retoma seu expediente normal dia 05/04, às 8 horas. Fotos: Divulgação