Smac informa funcionamento de setores no feriado prolongado

A Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) informa que os setores de Residência Inclusiva; Abrigo Municipal Seu Nadim; Centro Pop; Equipe de Abordagem; Restaurante Popular; Banco de Alimentos e o Departamento de Manutenção e Obras estarão funcionando normalmente, no período do feriado prolongado de 26 de março a 04 de abril, conforme decreto municipal 16.617.

Informamos que as famílias agendadas para o atendimento de Cadastro Único (CadÚnico) do dia 29 de março a 01 de abril foram transferidos conforme tabela abaixo:

● Famílias agendadas para o dia 29/03/2021 serão atendidas no dia 07/04/2021, no mesmo horário.

● Famílias agendadas para o dia 30/03/2021 serão atendidas no dia 08/04/2021, no mesmo horário.

● Famílias agendadas para o dia 31/03/2021 serão atendidas no dia 09/04/2021, no mesmo horário.

● Famílias agendadas para o dia 01/04/2021 serão atendidas no dia 12/04/2021, no mesmo horário.

Comunicamos também que todos os setores e departamentos dessas secretarias terão profissionais de plantão de sobreaviso.