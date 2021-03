Subprefeitura terá plantão especial para pagamento de IPTU com desconto

A Subprefeitura de Volta Redonda, localizada no bairro Retiro, manterá um plantão no feriado prolongado de atendimento para que os contribuintes, que precisarem, possam retirar a segunda via do IPTU 2021 (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O imposto vence na próxima quarta-feira, dia 31, para pagamento da cota única com 10% de desconto. O plantão na Subprefeitura funcionará nos dias 26, 29 30 e 31 de março, no horário de 12h às 17h.

A Subprefeitura fica situada na Avenida Antônio de Almeida, n° 46.