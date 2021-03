Força-tarefa de enfrentamento à Covid-19 interdita bares em Barra Mansa

Estabelecimentos descumpriram os decretos municipais

As equipes da força-tarefa de Barra Mansa estiveram na noite desta sexta-feira (26) atendendo denúncias e averiguando o cumprimento dos decretos de enfrentamento à Covid-19 no município. Durante a ação, foram interditados quatro bares e fechadas as praças dos bairros Ano Bom, Centro, e Vila Orlandélia.

De acordo com o decreto, neste domingo (28), não poderão funcionar bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres. Só será permitido atividades em sistema delivery, drive-thru ou take away.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, falou sobre o fortalecimento das ações de fiscalização. “Vamos reforçar o fechamento das praças neste sábado, principalmente na Rua Orlando Brandão. Continuamos com nossas ações, acompanhando a abertura e fechamento dos estabelecimentos, bem como com equipes nas ruas para acompanhar o desenvolvimento das fiscalizações. Ontem foi necessário fechar alguns estabelecimentos, pois estavam desobedecendo os decretos do município”.

A força-tarefa é formada pela Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária e Procon.