Idosos, acamados e segunda dose são prioridades com nova remessa de 5.410 vacinas

Novo lote foi entregue na manhã deste sábado, dia 27; retomada da vacinação acontece nesta segunda-feira, dia 29, nas 46 Unidades Básicas de Saúde, de 09h às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na manhã deste sábado, dia 27, 5.410 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 4.570 CoronaVac e 840 Oxford (AstraZeneca). Com a entrega dessa nova remessa, a vacinação será retomada nesta segunda-feira, dia 29.

Neste dia deverão comparecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), idosos e outras pessoas do grupo prioritário da campanha, que tomaram primeira dose até a data de 08 de março, e ainda não fizeram a segunda dose. Isso engloba também as pessoas que tinham a segunda dose marcada nos dias 25 e 26 de março, e que não foram vacinadas por falta de doses no período.

A secretaria de Saúde solicita que apenas essas pessoas compareçam em uma das 46 Unidades com seu cartão de vacinação da Covid-19, cartão do SUS ou um documento de identidade. É fundamental apresentar o cartão de vacinação que comprove a data estabelecida da segunda dose.

Idosos de 71, 72 e 70 anos quando serão vacinados?

Os idosos, de 71, 72 e 70 anos, terão a sua primeira dose fornecida nos próximos dias, a Prefeitura de Volta Redonda através dos canais oficiais de comunicação (site: www.voltaredonda.rj.gov.br) e redes sociais (Facebook: @PrefeituraVR e Instagram prefeitura.vr) fará o anúncio das datas, acompanhe.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta fase de vacinação o foco será com os idosos, que são o grupo mais numeroso de pessoas que ainda precisam se vacinar dentro do Grupo I de prioridade.

Vacinação em idosos acamados será retomada ainda hoje

A vacinação em idosos acamados será retomada na tarde deste sábado, dia 27, através do mutirão da saúde que dispõe de duas equipes volantes de vacinação. A Vigilância em Saúde de Volta Redonda informou que na data de hoje (27) as equipes atenderão aos idosos em domicílio moradores de dois bairros: Conforto e Volta Grande.

“Estamos com equipe reforçada no atendimento aos idosos acamados, priorizando os que estão com segundas doses a tomar no prazo”, disse o coordenador do departamento, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.