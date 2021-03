Jornalista Paulo Stein morre vítima de covid-19 no Rio

O jornalista esportivo Paulo Stein morreu hoje (27), aos 73 anos, no Rio de Janeiro, por complicações decorrentes da covid-19. A informação foi divulgada pela Associação dos Cronistas Esportivos do Rio (Acerj), em sua página na rede social Facebook. A Stein apresentou sintomas da doença na última quarta-feira (24/3) quando procurou o Hospital Rocha Maia, em Botafogo. No dia seguinte, foi transferido para o Hospital Estadual Anchieta, no Caju.

Stein deve ser cremado amanhã à tarde no cemitério do Caju, apenas na presença da família. Paulo Stein era uma referência no jornalismo esportivo e foi narrador e comentarista de emissoras como a TV Manchete e o SporTV.

Paulo Stein tinha mais de 50 anos de carreira no jornalismo esportivo. Trabalhou no extinto Jornal dos Sports e no Estado de S.Paulo, além de escrever para revistas como Manchete Esportiva e Placar. Escreveu também para diversas revistas, como Placar e Manchete Esportiva. Em rádios passou por Tupi e Nacional antes de ir para a TV. Tem passagens por Bandeirantes, Rede Manchete, Record e TVE Brasil. Fez parte da equipe da ESPN Brasil entre 2008 e 2010. Entre 2011 e 2019, esteve no SporTV e no Premiere, ambos do Grupo Globo.

A Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj) emite nota sobre o falecimento do profissional. “A Acerj lamenta informar que morreu neste sábado, dia 27, o jornalista Paulo Stein, 73 anos, por complicações da COVID-19, no hospital Anchieta, no Caju. Referência do jornalismo esportivo, Paulo Stein será cremado no Caju na tarde deste domingo, na presença apenas da família”, comunicou a entidade. Agência Brasil